BTS anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio “Proof” y la noticia emocionó a todo el ARMY.

La canción seleccionada como el single de “Proof” ha sido “Yet to come”, que a su vez es la canción del primer tracklist y D-1. El trabajo de estudio se dividirá en tres CD’s y las canciones que incluirá son las siguientes:

Tracklist - CD1: Born singer; No more dream; N.O; Boy in luv; DangerI need u; Run; Fire; Blood, sweat and tears; Spring day; DNA; Fake love; Idol; Boy with luv. ft Halsey; On; Dynamite; Life goes on- Butter; Yet to come (The Most Beautiful Moment).

Tracklist - CD2: Run BTS; Intro: Persona; Stay; Moon; Jamais Vu; Tricia: Seesaw; BTS Cypher PT. 3: Killer; Outro: Ego; Her; Filter; Friends; Singularity; 00:00; Euphoria; Dimple.

Tracklist - CD3: Jump; Young Love; Boy In Luv; Quotation Mark; I NEED U; Boyz With Fun; Tony Montana ft Jimin; Young Forever; Spring Day; DNA; Seesaw; Still With You Acappella; For Youth

BTS: ¿Cuándo saldrá a la venta el álbum "Proof"?

El lanzamiento de “Proof”, el nuevo álbum de BTS, será el viernes 10 de junio a la 1 p.m. (hora KST).

Días y horarios por países:

España: 06:00 horas (10 de junio)

Argentina: 01:00 horas (10 de junio)

Brasil: 01:00 horas (10 de junio)

Chile: 00:00 horas (10 de junio)

Venezuela: 00:00 horas (10 de junio)

Bolivia: 00:00 horas (10 de junio)

Perú: 23:00 horas (9 de junio)

México: 23:00 horas (9 de junio)

Colombia: 23:00 horas (9 de junio)

Ecuador: 23:00 horas (9 de junio)

Costa Rica: 22:00 horas (9 de junio)

Guatemala: 22:00 horas (9 de junio)

Cabe destacar que la preventa del álbum de Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga, RM y V empezó el pasado 4 de mayo, a través de Weverse Shop.