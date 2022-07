Disney llegó a un acuerdo con la banda pop para realizar distintos trabajos: estrenará un documental titulado "BTS Monuments: Beyond The Star".

BTS, una de las bandas más importantes en la última década, se separó hace un mes ya que cada uno de los integrantes pondrá en marcha sus proyectos personales. En este contexto, Disney anunció que firmó un contrato con el grupo surcoreano para armar distintos proyectos de archivo.

Está confirmado que la plataforma de streaming Disney+ estrenará en el 2023 una serie titulada "BTS Monuments: Beyond The Star". La misma mostrará entrevistas e imágenes nunca antes vistas.

+Disney x BTS | Disney+ Singapore

Además, la productora publicará la cinta “BTS: Permission To Dance On Stage”. La misma será sobre los conciertos que dio la banda en el SoFi Stadium de Los Ángeles durante el 2021.

Cuándo se estrena "BTS Monuments: Beyond The Star"

La serie "BTS Monuments: Beyond The Star" se estrenará en el 2023 a través de la plataforma Disney+. Al momento no se anunció una fecha concreta del lanzamiento.

