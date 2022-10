En Barcelona todavía ha quedado mucha preocupación respecto a la situación en Champions League y a la derrota en el Clásico ante Real Madrid. De hecho, esto produjo los primeros cuestionamientos hacia la figura de Xavi Hernández y las críticas al equipo por estar cerca de la eliminación por segundo año consecutivo de la fase de grupos del certamen europeo.

Pero a esos cuestionamientos, ahora hay que sumarle las burlas que han aparecido en las redes sociales y hasta en la televisión catalana. En el programa Polònia de TV3 han mostrado una parodia de una BZRP Session para burlarse del difícil momento del Barça.

La BZRP Session que eligieron para burlarse de Barcelona ha sido la número 52 del español Quevedo, 'Quédate'. Actualmente, esta sesión del productor argentino Bizarrap supera las 332 millones de reproducciones en YouTube, mientras que en Spotify ya llega a las más de 621 millones de reproducciones. Pero, para 'amedrentar' al Barça le han cambiado la letra y hasta también parodiaron a los artistas.

En el video que mostró el citado medio se puede ver al humorista Xavi Espinosa haciendo de Xavi Hernández en el lugar de Quevedo. En tanto, como el Bizarrap, aparece un parodiado Joan Laporta. Ambos, con la participación de un árbitro por las polémicas con el VAR, han dejado un video, que ya se volvió viral en España por la letra, por la interpretación y por los temas que han tocado en torno a Barcelona.

En la letra hablan de la Champions League y de la situación de quedar eliminados en fase de grupos, del último Clásico ante Real Madrid, de las polémicas del VAR y también del momento delicado en cuanto a las finanzas del club. Todo eso y más en una parodia a la BZRP Session #52 como burla al Barça.

VIDEO DEL BARÇARRAP

LETRA DEL BARÇARRAP (en español)

Hemos perdido muchos partidos y casi estamos en la calle.

Cuando salió el sorteo con el Inter o el Bayern de Múnich, dije "No me importa" porque el Barça está 'on fire'. Ganábamos a los rivales gracias a los goles de Lewandowski, que nos va a salir más caro que llenar el carro en el Eroski. Jugamos contra el Viktoria y ya tenemos una, pero nos enfrentamos al Bayern no hicimos un buen papel. No pudimos ganar al Inter y casi nos vamos al carrer mientras el VAR nos perjudica tanto como Dembélé.

El Madrid nos hace uno, no acertamos ni una. Celebro el gol de Torres, pero ya nos han metido tres. Le digo al árbitro 'eso es penalti' pero me dice 'no he visto nada'. Si no baja la Virgen este año, quedamos terceros.

Dime Tebas, ¿qué debemos hacer para que nos piten un penal? Los equipos rematan con las manos, te quejas y ellos lo niegan. El árbitro no quiere ir a revisarlo queda demasiado lejos el VAR. (Interviene un árbitro) Pero oiga, esto es un disparate. El reglamento sanciona igual el remate a todo equipo que vaya de azul y granate a menos que pierda o empate.

Quédate, que todavía estamos en la Champions League. Si al final pasamos de ronda, llenamos Canaletas, pero es necesario que el Inter pierda el avión y las maletas. Quédate, es muy digno ir a Europa League. Es más fácil porque tienes unos rivales asequibles y no pasa nada si pierdes porque nadie lo está viendo.

(Laporta) Será nuestra ruina, el del banco viene a la una y el Cobrador del Frac me ha dicho que se pasa a las tres. Debemos subastar reliquias, tienes a Busquets y Piqué, nos harán bajar a segunda si no tenemos dinero.

Quédate, que todavía estamos en la Champions League. Si al final pasamos de ronda, llenamos Canaletas, pero es necesario que el Inter pierda el avión y las maletas. Quédate, es muy digno ir a Europa League. Es más fácil porque tienes unos rivales asequibles y no pasa nada si pierdes porque nadie lo está viendo.

VIDEO DE LA BZRP SESSION #52 DE QUEVEDO