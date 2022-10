L’Equipe asegura que quiere salir y hasta Fabrizio Romano llegó a confirmarlo, pero de momento niega todo mientras una nueva oleada de rumores se encuentra a la vuelta de la esquina. La novela Kylian Mbappé volverá a escena más pronto que tarde, por lo que nos disponemos a hablar con los hinchas y socios del Real Madrid sobre su opinión de cara al 2024. ¿Irían por tercera vez a fichar al crack del PSG?

Fue en la previa del Clásico ante Barcelona donde Bolavip pudo charlar con los aficionados del conjunto Merengue en una tarde de goles, liderato, buenas sensaciones y muchas preguntas. No en relación al terreno de juego, más si sobre un Kylian Mbappé que sigue en el ojo de la prensa y que más pronto volverá a sonar por el universo blanco.

"Estoy muy feliz, nunca pedí irme en enero, es completamente falso", declaraba la estrella francesa tras la victoria ante Marsella para cortar con los rumores que le situaban tanto fuera del PSG en enero como en esos informes que hablan de su deseo por llegar al Real Madrid. No hubo contactos de momento con Florentino Pérez, por lo que preguntamos a las gradas del Bernabéu si hay paciencia suficiente para un nuevo asalto.

¿Debe volver a intentarse el fichaje?

Fue la pregunta que hicimos a todos los que se cruzaron con los micrófonos de Bolavip, dando lugar a una serie de declaraciones que resumen las diferentes corrientes de opinión del madridismo. Habrá pronto más noticias para buscar el arribo de Kylian Lottin Mbappé al coliseo blanco, donde así se expresan.

Twitter o video

“Kylian Mbappé es un genio para mí. Siempre he querido que venga al Madrid…La verdad es un poco vergonzoso, estamos disgustados. Confiábamos en él y estamos decepcionados. Se está arrepintiendo, pero le cerramos la puerta aquí. No iría a por el en el 2024, tiene la X encima…Mbappé no juega en el Madrid porque él no ha querido. Florentino y la directiva le han puesto todas las facilidades, de hecho Florentino confío en su palabra y nos ha fallado…Que haga lo que quiera, a mí no me gustaría que viniese aquí. No iría a por el en el 2024, primero tiene que pedir perdón y ahí ya veremos”, palabras de la afición blanca. ¿Habrá perdón?