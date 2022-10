El recambio de Busquets, loco por fichar por Barcelona: "¿Quién no querría jugar ahí? Es un privilegio"

Barcelona busca un nuevo mediocentro y solo unas horas después de que Frenkie De Jong diese cátedra en dicha demarcación ante Villarreal, uno de los nombres más relacionados con el conjunto culé tanto para enero como para junio de cara a heredar el lugar de Sergio Busquets se deshace en elogios hacía la entidad. ¿Teléfono para Xavi Hernández?

Operativo mediocentro se tiene en un Camp Nou que anoche bailó al ritmo de los goles de Robert Lewandowksi, que levantó cabeza ante Villarreal y que ya piensa en Athletic Bilbao. Mientras Xavi y sus hombres alistan un duro encuentro ante un conocido rival como Ernesto Valverde, sigue habiendo novedades en un apartado fichajes donde un viejo deseo ya habla públicamente de su posible arribo al corazón de Cataluña.

Los 26 goles y 12 asistencias en 223 partidos con su equipo de este mediocentro de 25 años han sido suficientes para que la dirección técnica qué ponga sus ojos en uno de los mejores volantes de toda la Premier League. No será fácil concretar su marcha, pero las declaraciones que hiciese en las últimas horas avisan a todas las patas del Camp Nou de lo que puede ocurrir en unos meses.

Ruben Neves se moja

"¿Quién no querría jugar en el Barcelona? Si preguntas en general, todos los jugadores quieren jugar en el Barça, uno de los mejores clubs del mundo. Es un privilegio para mí que me relacionen con este equipo", palabras del luso tras el último Crystal Palace vs. Wolverhampton del día martes. ¿Todo armado?

Recordemos que el luso es una de las siete operaciones que Barcelona desea concretar más pronto que tarde en cuanto al apartado mercado se refiere. El club volverá a la regla del 1X4 el próximo mes de junio, por lo que hay que apurar los tiempos y cerrar con todo en enero de cara al próximo curso. ¿Neves, De Jong? ¿Quién debe ser el heredero de Busquets en la ciudad Condal?