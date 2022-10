Contundente frase de Xavi sobre su futuro en Barcelona: "El día que no piense que no soy una solución, iré a casa"

El duro 3-3 ante Inter dejó secuelas importantes dentro del Camp Nou y no es para menos. Barcelona quedó al borde de su segunda eliminación consecutiva de la fase de grupos de la Champions League. En este sentido, las críticas han estado a la orden del día, incluso hacia la figura de Xavi Hernández. A partir de esto y en la previa al Clásico ante Real Madrid, el entrenador 'culé' dejó varias frases importantes en una rueda de prensa.

Xavi ha recibido las primeras críticas importantes hacia su gestión en Barcelona luego del mal resultado conseguido ante Inter en Champions y ha tenido que responder algunas cuestiones respecto a esto en la rueda de prensa, inclusive sobre su futuro en la institución. Cuando fue consultado sobre el optimismo, el entrenador fue contundente.

"Soy optimista de nacimiento, confío en el trabajo que estamos haciendo, creo que hemos mejorado el equipo desde que llegamos. La pena ha sido en la Champions pero en LaLiga estamos bien. Lo que veo me hace pensar que puedo seguir siendo optimista. Intento ser fuerte mentalmente. Pero soy cabezón y desearía que esto saliese bien. Veo a los futbolistas implicado. El día que no lo vea claro, me iré a casa. Pero estoy bien y estoy contento. El día que no lo vea claro, no seré un problema para el Barça. El día que no piense que no soy una solución, iré a casa", aseguró en su nativo catalán.

Tras conocerse las críticas hacia su persona, el exmediocampista también habló al respecto y reveló una charla con el presidente Joan Laporta. "Hemos fallado donde no teníamos que fallar. Entiendo al aficionado culé. Estoy decepcionado y triste y no nos dio para ganar. Si tengo algo es empatía y entiendo a la afición. Vine aquí hace menos de un año para revertir la situación. Se puede conseguir y el día que no lo vea, os lo diré. Pero ahora lo veo, veo mimbres. No hemos hablado ni de continuidad ni de nada (con el presidente Laporta). Que la temporada sigue. Es mejor ser jugador del Barça que entrenador. Ser entrenador del Barça es desagradecido", afirmó.

Respecto a esa reunión con Laporta, Xavi detalló: "Me dio máxima confianza y es un fenómeno porque te da alas y es positivo. Es una pena lo que pasó el otro día. Insisto en que está siendo cruel la Champions con nosotros, pero no hay que salir. Creo que estamos bien y que hay que seguir en este camino y con este trabajo que estamos elaborando".