Cada vez falta menos para ver el estreno de la esperada colaboración entre Bizarrap y Paulo Londra. Hace poco más de un año, el artista cordobés se vio envuelto en un batalla judicial con la productora “Big Ligas” de Kristoman y Ovy on the Drums, por lo que no pudo sacar canciones por un largo tiempo. Es por eso que el productor argentino le guardó la Session 23, número que usaba Michael Jordan en los Chicago Bulls, para cuando se resuelva dicho conflicto. Luego de tanta espera, Bzrp publicó en sus redes: "Estamos listos".

El anuncio estuvo acompañado por un desafío que les dejó el productor a sus seguidores de Instagram. “23.000.000 de comentarios y sale. Lo dejamos en sus manos. Gracias”. En menos de una hora llegó a los 3 millones de interacciones.

Previamente, a través de un vivo en la misma red social, Bizarrap habló sobre esta colaboración: “Tengo muchas emociones juntas, por fin va a salir la 23. Yo no sabía ni cuándo sacarla y hasta me daba un poco de cosa después de tanto esperar. Se hizo extraño para mí, por todo lo que se generó detrás".

¿Cuando se estrena la BZRP Music Session #23 con Paulo Londra?

El estreno de la Music Session #23 junto a Paulo Londra será cuando la publicación en Instagram llegue a los 23.000.000 de comentarios. Al momento de publicar esta nota, ya superaba los 15.000.000, por lo que se cree que en el transcurso del día será subida.

La canción podrá ser escuchada en YouTube haciendo CLICK ACÁ o en Spotify haciendo CLICK ACÁ.

Bizarrap y Paulo Londra: ¿Cómo les fue a sus últimas canciones?

Las dos canciones que publicó Paulo Londra desde su regreso, "Plan A" y "Chance", suman en total más de 136.000.000 de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Bizarrap, por su parte, publicó su última canción hace un poco más de un mes junto a René Pérez Joglar, más conocido como Residente. La misma, que generó gran controversia ya que fue una tiradera para J Balvin, ya supera las 90.000.000 de reproducciones en YouTube.