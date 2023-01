Dani Alves ha estado bajo la atención del mundo del fútbol tras su encarcelación preventiva por la seria denuncia por violación que pesa sobre él. La prensa española ha dado a conocer lo que serían las primeras declaraciones del futbolista desde la cárcel.

La situación de Dani Alves es compleja. Fue a inicios del mes de enero que el futbolista fue denunciado por una chica de 23 años por una supuesta violación en una discoteca en la ciudad de Barcelona. El brasileño la habría forzado a tener relaciones en un baño del local nocturno.

Ahora las autoridades investigan el caso del jugador y se espera que lleguen a una sentencia próximamente. Mientras tanto, el futbolista con más títulos de toda la historia se encuentra recluido en la correccional de Saints2 a la espera de su veredicto.

Palabras de Dani Alves

Mayka Navarro, periodista de La Vanguardia, ha revelado supuestas palabras de Dani Alves, que fueron replicadas por sus compañeros de prisión. "El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga".

"Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada" fueron las palabras de Dani Alves desde la reclusión según la fuente antes mencionada. Habrá que esperar para conocer la resolución del caso.