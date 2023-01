Dani Alves continúa en prisión por el caso de violación que denunció una joven de 23 años por un hecho ocurrido el pasado 30 de diciembre. El brasileño está en una situación muy comprometida con la Justicia y deberá esperar al juicio por esta causa sin posibilidad de fianza. En las últimas horas, se conocieron detalles de la vida del brasileño tras las rejas.

El exfutbolista de Barcelona, y recientemente en Pumas de México (rescindió su contrato por este caso), fue detenido en Barcelona el pasado viernes 20 de enero. Tras declarar ante la Justicia, al mismo tiempo que la joven que lo acusó de agresión sexual, una jueza de instrucción decidió que quede detenido de forma preventiva hasta el juicio y sin posibilidad de acceder a una fianza.

En primera instancia, Dani Alves fue al Centro Penitenciario Brians 1, pero fue trasladado al Brians 2 por "motivos de seguridad". En las últimas horas, se han conocido detalles sobre cómo se encuentra el jugador brasileño de 39 años en la prisión y hasta llamó la atención de un gesto que tuvo con un preso.

Según Telecinco, Alves le firmó un autógrafo a un preso. Un equipo de la cadena de televisión español habló con un hombre que salió de la cárcel tras cumplir una condena de 14 años. En sus últimos días, se encontró con el brasileño , quien le firmó una camiseta. "Abrazo. Con cariño, Dani Alves", le escribió.

Según el recluso, quien ya está en libertad, no compartía celda con Alves por lo que no pudo saber el estado en que se encontraba el jugador. Sin embargo, según explicaron desde el citado medio, la adaptación del ex Barça a la cárcel ha sido "buena".

Dani Alves podría afrontar una pena de hasta 12 años

Las pruebas que ha presentado la parte acusatoria contra Dani Alves son comprometedoras. Las declaraciones de la víctima sumada a la de testigos han coincido en los hechos, mientras que la del futbolista tenía "contradicciones". Además, los informes médicos realizados a la víctima, sumado a detalles escalofriantes dados a conocer por la abogada de la joven, así como también de los propios testigos ponen al brasileño contra las cuerdas.

En caso de ser encontrado culpable, Alves recibiría una condena entre 4 y 12 años de cárcel. Recibió la prisión preventiva sin fianza, a riesgo de que pueda darse a la fuga al intentar escaparse de España, según explicaron fuentes judiciales.