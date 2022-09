Los rumores de que Justin Bieber cancelaría sus shows en La Plata fueron recibidos por sus fans argentinos como un baldazo de agua fría. Sin embargo, aún resta que el cantante anuncie la noticia a través de sus redes sociales.

Si bien el artista habría aceptado presentarse en Rock in Rio, no se subiría al escenario en el resto de espectáculos de la gira. Todavía no se conoce con exactitud el motivo de la suspensión de sus shows pero todo parecería indicar que se trata de problemas de salud mental.

Justin estuvo lidiando con algunos problemas en su estado de salud. A mediados de año le diagnosticaron la enfermedad de Ramsay Hunt, la cual provoca una parálisis en varios sectores del rostro que le dificultan parpadear, mover la mandíbula y hasta hablar, además de los dolores que puede ocasionar en el cráneo. Además, el canadiense fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Es una infección bacteriana provocada por la picadura de una garrapata. Si bien algunas personas pueden enfrentarla con antibióticos, los síntomas suelen permanecer durante años.

La enfermedad no tiene cura y puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos. Algunas manifestaciones tempranas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Si no se trata, puede evolucionar hasta causar parálisis facial, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza severos con rigidez en el cuello o palpitaciones del corazón, entre otros. Además, se propaga hacia el sistema nervioso.

La enfermedad se reporta en alrededor de 476.000 casos por año en Estados Unidos.

¿Qué es el sindrome de Ramsay Hunt?

El síndrome de Ramsay Hunt ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

Esta enfermedad es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar tus nervios faciales.

El tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera.