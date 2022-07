Spider-Man: No Way Home, película dirigida por Jon Watts que fue bien recibida a fines del 2021 tanto por la crítica como por el público, se podrá ver próximamente en HBO Max en calidad 4K. De esta forma, la plataforma de streaming sumará a su catálogo una de las cintas más taquilleras de los últimos años.

La exitosa película de Marvel Comics distribuida por Sony Pictures Releasing es el tercer film de Tom Holland como protagonista. En la misma, "nuestro amigable héroe vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de los grandes desafíos de ser un superhéroe", según explica la sinopsis. Y añade: "Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”.

Con una duración de 148 minutos, “Spider-Man: No way home” se ubica luego de "Spider-Man: Far From Home" en cuanto a la línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel. La siguiente es "Doctor strange in the multiverse of madness", cinta que ya está disponible en Disney+

+Spider-Man: Sin Camino a Casa | Teaser Tráiler Oficial | Marvel Studios

Cuándo se estrena "Spider-Man: No Way Home"

Spider-Man: No Way Home se estrenará el viernes 22 de julio en la plataforma de streaming HBO Max a la que puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ.

¿Cómo ver las otras dos películas protagonizadas por Tom Holland?

Mientras que el primer largometraje, Spider-Man: Homecoming, se puede reproducir en Netflix, su secuela Spider-Man: Far From Home, forma parte de la oferta de Prime Video.