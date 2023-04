La Sirenita live action, una adaptación de la histórica película animada homónima, se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo 26 de mayo. Es por ese motivo que Halle Bailey, la protagonista que le dará vida a Ariel, interpretó la canción principal "Part of Your World" y ya fue subida a todas las plataformas digitales.

El video fue subido en el canal oficial de YouTube y en cuestión de horas se volvió tendencia mundial: en menos de un día superó el millón de reproducciones. Además, recibió una gran cantidad de comentarios positivos y muchos espectadores comenzaron a aceptar a Halle Bailey, quien al principio recibió críticas.

Está confirmado que en los próximos días se estrenarán tanto en YouTube como Spotify el resto de las canciones que son parte de la banda sonora.

+Letra en inglés de "Part of Your World", la canción de La Sirenita

Maybe he's right

Maybe there is something the matter with me

I just don't see how a world

That makes such wonderful things

Could be bad

Look at this stuff, isn't it neat?

Wouldn't you think my collection's complete?

Wouldn't you think I'm the girl?

The girl who has everything

Look at this trove, treasures untold

How many wonders can one cavern hold?

Looking around here, you think: Sure

She's got everything

I've got gadgets and gizmos a-plenty

I've got whozits and whatzits galore

You want thingamabobs?

I've got twenty

But who cares?

No big deal

I want more

I wanna be where the people are

I wanna see

Wanna see them dancing

Walking around on those

What do you call 'em?

Oh, feet

Flipping your fins, you don't get too far

Legs are required for jumping, dancing

Strolling along down a

What's that word again?

Street

Up where they walk, up where they run

Up where they stay all day in the Sun

Wandering free, wish I could be

Part of that world

What would I give

If I could live out of these waters

What would I pay

To spend a day warm on the sand

Betcha on land, they understand

Bet they don't reprimand their daughters

Bright young women, sick of swimming

Ready to stand

I'm ready to know what the people know

Ask 'em my questions and get some answers

What's a fire and why does it

What's the word?

Burn

When's it my turn?

Wouldn't I love

Love to explore that shore up above?

Out of the sea

Wish I could be

Part of that world

+"Part of Your World" en español

Quizás tenga razón

Tal vez hay algo que me pasa

Simplemente no veo como un mundo

Que hace cosas tan maravillosas

Podría ser malo

Mira estas cosas, ¿no está bien?

¿No crees que mi colección está completa?

¿No crees que soy la chica?

¿La chica que lo tiene todo?

Mira este tesoro, tesoros sin contar

¿Cuántas maravillas puede contener una caverna?

Mirando por aquí, pensarías

Claro, ella tiene todo!

Tengo muchos artilugios y artilugios

Tengo quién es y qué es en abundancia

¿Quieres cositas?

Tengo veinte!

¿Pero a quién le importa?

No es gran cosa

¡Quiero más!

Quiero estar donde está la gente

Quiero ver

Quiero verlos bailando

Caminando por esos

¿Por qué los llamas?

¡Oh pies!

Volteando tus aletas, no llegas demasiado lejos

Se requieren piernas para saltar, bailar

Paseando por el

¿Cuál es esa palabra otra vez?

¡Calle!

Por donde caminan, donde corren

¡Donde se quedan todo el día al Sol!

Vagando libre, desearía poder ser

Parte de ese mundo

¿Que daría?

¿Si pudiera vivir fuera de estas aguas?

¿Qué pagaría?

¿Pasar un día cálido en la arena?

Apuesto en tierra, entienden

Apuesto a que no reprenden a sus hijas

Mujeres jóvenes brillantes, enfermo de natación

Listo para pararse

Y listo para saber lo que la gente sabe

Hágales mis preguntas y obtenga algunas respuestas

¿Qué es un incendio? Y por que

¿Cuál es la palabra?

¡Quemar!

¿Cuándo es mi turno?

No amaria

¿Te encanta explorar esa orilla de arriba?

Fuera del mar

Ojalá pudiera ser

Parte de ese mundo