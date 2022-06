Stranger Things, una de las series más exitosas de la plataforma Netflix, estrenó el mes pasado la primera parte de su cuarta temporada, la cual cuenta con siete capítulos en total. Es por ese motivo que el próximo 1° de julio llega a la plataforma de streaming el volumen dos: serán dos capítulos, el primero durará 1 hora con 25 minutos y el último 2 horas y media.

En esta oportunidad, Eleven y sus amigos intentarán vencer a Vecna, la peor amenaza del Upside Down. En el avance oficial, musicalizado con la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush que se convirtió en un nuevo éxito, muestra a los protagonistas desconcertados ante este nuevo villano. Incluso se escucha una voz en off que dice: “Tus amigos perdieron”.

+Stranger Things 4 | Volumen 2: Tráiler | Netflix

Esta cuarta temporada no será la última de Stranger Things. Los hermanos Duffer confirmaron que próximamente lanzarán una quinta entrega que contará el desenlace de la historia.

¿Cuándo se estrena el volumen 2 de Stranger Things 4?

El volumen 2 de Stranger Things 4 se estrenará el próximo viernes 1° de julio de 2022 a través de la plataforma de streaming Netflix. Aún no se confirmó el horario.