El Día de Star Wars se celebra este jueves 4 de mayo, como todos los años. En todas las partes del mundo se utiliza la frase "May the 4th Be With You" para referirse a este día especial para todos los fanáticos de sus películas.

Día de Star Wars: por qué se celebra cada 4 de mayo y cuál es el origen de la fecha

Esta celebración se realiza desde 2011 por un hecho ocurrido el 4 de mayo de 1979. El origen fue una publicación en el diario London Evening News en la cual utilizaban la frase más famosa del mundo Star Wars.

La nota decía "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", siendo una clara referencia a la primera película, estrenada dos años antes, en 1977.

¿Qué significa "May the 4th Be With You"?

Esta oración es similar, en cuanto a su pronunciación, a la frase “May the Force Be With You”, muy utilizada por los Jedi para saludarse entre sí. La misma significa "Que la Fuerza te Acompañe".

Las mejores películas para ver en el Día de Star Wars

Las mejores películas de Star Wars se pueden encontrar en Disney+. A continuación, encontrarás una lista con películas recomendadas para disfrutar en este Día de Star Wars