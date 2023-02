Conocé, en esta nota, qué día se va a estrenar el quinto capítulo de 'The Last of Us'. Todos los detalles, a continuación.

¿Cuándo se estrena el quinto capítulo de 'The Last of Us'?

The Last of Us es uno de los grandes éxitos en lo que va de este 2023. La serie, que es producida por HBO, está creada en base al reconocido videojuego de consola y ya se estrenaron cuatro episodios.

"Veinte años después de la caída de la civilización, Joel es contratado para sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir", dice la descripción de esta producción.

De esta manera, te contamos, a continuación, qué día va a salir a la luz el quinto capítulo de la saga y todos los detalles que se deben conocer al respecto del mismo.

El quinto y próximo capítulo de 'The Last of Us' se estrenará antes de lo planeado: en un principio, iba a salir a la luz el domingo 12 de febrero. Pero, finalmente, lo hará el viernes 10. ¿La razón? Para que este no se cruce con la realización del Super Bowl.

Hora por país:

20.00 horas : México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

: México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras 22.00 horas : Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana

: Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana 23.00 horas : Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil 03: 00 horas: España (11/2)

+¿Cómo ver 'The Last of Us'?

La serie se puede ver, en exclusiva, a través de HBO Max, uno de los servicios de streamings más exitosos del mundo.