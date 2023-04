Está confirmado que la exitosa plataforma de streaming Hbo Max llegará a su fin en este 2023. Desde mediados de año se llamará simplemente MAX y tendrá nuevo contenido: anunciarán recientemente una serie de siete temporadas de Harry Potter, una nueva precuela de Game of Thrones titulada "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", un spin-off de The Big Bang Theory y más producciones.

El cambio en la plataforma se debe principalmente a la fusión entre Warner Bros y Discover Channel. En este sentido, se podrán ver tanto las producciones de HBO, la cual cuenta con exitosas series como The Sopranos y Succession, así como también las de la otra plataforma, la cual tiene en su catálogo Dr. Pimple Popper y Fixer Upper.

The New York Times reveló que la plataforma estará disponible a partir del 23 de mayo en Estados Unidos y a mediados de año llegará al resto del mundo. Habrá tres precios en un principio: con anuncios valdrá $9.99 dólares por mes; sin publicidad costará $15.99 dólares al mes; y el último rango "Ultimate sin publicidad" costará $19.99 dólares por mes.

+¿Por qué Hbo Max pasará a llamarse MAX?

Este cambio en la plataforma de streaming se debe a la unión entre Warner Bros y Discover Channel.

+Harry Potter llegará a Max - Avance

+¿Cuándo llega la nueva plataforma de streaming a Latinoamérica?

Max se estrena el próximo 23 de mayo en Estados Unidos, pero no hay una fecha de lanzamiento exacta en otros mercados. Sin embargo, se especula que sería a mediados de este 2023.