A mediados del 2022 se llevó a cabo la Velada del Año II, el evento más importante de Twitch habla hispana en el 2022 ya que llegó a 2,5 millones de espectadores de forma simultánea. Es por ese motivo que Ibai Llanos, el principal organizador, confirmó que durante este 2023 llegará la tercera edición.

En esta oportunidad el anuncio de la tercera edición se llevará a cabo en un hotel de Barcelona junto a todos los boxeadores que participarán en el evento. Además, se dará a conocer qué día serán los combates y cuál es el lugar seleccionado para este año.

Es importante señalar que la Velada del Año II se desarrolló en el Pabellón Olímpico de Badalona, un recinto muy popular de la ciudad barcelonesa, el 25 de junio de 2022. Algunas de las peleas más recordadas fueron la de Carola vs Spursito, Momo vs Viruzz y Ari Gameplays vs Paracetamor. Además, asistieron personalidades como Bad Bunny, Duki, Emilia Mernes, Rubius y Coscu, entre otros.

+¿Cuándo anuncia La Velada del Año 3?

Ibai Llanos confirmó que el próximo lunes 27 de febrero anunciarán todos los detalles de la Velada del Año 3. Aquí te compartimos el horario según el país: