Desde el 31 de agosto hasta el 10 de septiembre se llevará a cabo la 79° Edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. En el evento competirá "Argentina, 1985", película protagonizada por Ricardo Darín como Julio Strassera y Peter Lanzani como Luis Moreno Ocampo.

La historia "está inspirada en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, acompañados por un grupo de jóvenes en su batalla de David vs Goliat en contra del poder, se atrevieron contra todo pronóstico y bajo una amenaza constante, a enjuiciar a los jefes de la dictadura militar más sangrienta de Argentina", explica la sinopsis. "Argentina, 1985" tendrá como rivales a “White Noise”, “Blonde", “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, The Whale” y “Bones and All”, entre otros.

El filme, que se estrenará en los cines argentinos el 29 de septiembre y se podrá ver en simultáneo en otros países de Latinoamérica, es dirigido por Santiago Mitre y cuenta con la coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill y Amazon Studios. Está confirmado que antes de fin de año se estrenará en la plataforma de Amazon Prime Video.

+Argentina, 1985 - Avance oficial

Festival de Venecia con presencia argentina

Además de "Argentina, 1985", están nominadas en el festival la película "Trenque Lauquen" de Laura Citarella y el corto de Lucrecia Martel titulado "Camarera de piso".