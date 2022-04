Se celebró en Chile el Mundial de Pasapalabra, el programa que pone a prueba al máximo la inteligencia de las personas. El torneo fue organizado por Chilevisión y reunió en total a 40 participantes de distintos países. El ganador fue el argentino Brian Parkinson, quien venció en la gran final a Inti Lencina de Uruguay.

La palabra que lo consagró ganador fue “vasera”, que según su definición es un “estante de fábrica u otra materia que, especialmente en las cocinas y despensas, sirve para poner la vajilla”.

Con esta victoria, el argentino consiguió un pozo de 38 millones de pesos chilenos (aproximadamente 47 mil dólares). El participante comunicó que el dinero será destinado a tener casa propia para su familia, la cual consta de su pareja y tres hijos.

Una vez finalizado el programa, Brian Parkinson dialogó con Chilevisión: “Es increíble, no lo puedo creer todavía, pensé que había perdido una oportunidad de oro y que era muy raro que se repitiera. Me estuve preparando para que pasara, pero no lo veía tan posible”.

¿Cuánto dinero ganó Brian Parkinson en el Mundial de Pasapalabras?

Brian Parkinson, quien ya había ganado 1.760.000 de pesos luego de superar la edición argentina del programa, obtuvo 47 mil dólares tras ganar el Mundial.

