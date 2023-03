Selena Gómez, quien actualmente se destaca en la serie "Only Murders in the Building", es sin lugar a dudas una de las artistas más reconocidas del mundo. Es por ese motivo que su nombre se suele volver tendencia en las distintas redes sociales.

En este sentido, recientemente compartió dos imágenes al estilo "selfie" en su cuenta de Instagram que reflejan en primer plano su rostro al natural, sin maquillaje ni ningún tipo de filtro. La publicación se volvió viral en cuestión de minutos y actualmente supera los 18 millones de likes.

En la descripción de la imagen colocó la frase “Violet chemistry” en referencia al título de la canción que lanzó la semana pasada Miley Cyrus, a lo cual la cantante le contestó con un corazón. Es importante señalar que ambas artistas tienen una gran relación y se suelen apoyar en las redes sociales en cada uno de sus proyectos.

+FOTOS | Así se ve Selena Gómez sin maquillaje ni filtros