Luego de 12 años de su último show en Uruguay, Guns N Roses vuelve al país para presentarse el 2 de octubre en el Estadio Centenario. En esta oportunidad será con la banda completa, algo que no sucedió la última vez, ya que Axl Rose tocó sin su histórico compañero Slash. También estarán acompañados del bajista Duff McKagan y el resto de la formación.

En la gira, titulada South American Tour 2022, tocarán todos sus éxitos: “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry” y “It's So Easy”, entre otros.

La preventa de entradas comenzará este jueves 24 de marzo a las 10.00 de la mañana través de la web Acceso Ya y presencial en los locales de Redpagos. La venta general se habilitará el viernes 25 y aunque los precios no se han detallado aún, se informó que las entradas se podrán adquirir hasta en 12 cuotas sin recargo.

¿Cuándo es el show de los Guns N Roses en Uruguay?

Guns N Roses se presentará el 2 de octubre en el Estadio Centenario para celebrar más de 30 años de trayectoria.

¿Quiénes forman parte de los Guns N’ Roses?

La formación actual cuenta con el vocalista Axel Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash.