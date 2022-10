En las últimas horas, Cartoon Network fue tapa de noticias a lo largo de todo el mundo. Y es que el reconocido canal de dibujos animados, como Chicas Supepoderosas, El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo y Ed, Edd y Eddy, entre otros, presentará muchos cambios. A continuación, te contamos todos los detalles.

+¿Qué pasará con Cartoon Network?

Warner Bros Animation confirmó que habrá una fusión con Cartoon Network. ¿El objetivo? Lograr alcanzar una nueva audiencia, debido a las complicaciones que se generaron vinculadas al crecimiento de las redes sociales y los videojuegos.

Después de las duras críticas que cayeron por esta decisión, los directivos de Cartoon Network se refirieron ante esta situación y aseguraron que el cierre de este canal nunca fue una posibilidad y solamente se trata de un ajuste estratégico.

Sin embargo, con estos nuevos cambios, Channing Dungey -presidente de Warner Bros. TV Group- notificó y explicó recortes de personal que conducirán a la pérdida de 125 puestos (incluidos 43 espacios vacantes), el 26% de la fuerza laboral total de la división.

+ La carta de Dungey a los empleados afectados

"Equipo,

Hoy les escribo con una triste noticia y un corazón apesadumbrado. Como muchos de ustedes ya saben, algunos de nuestros apreciados colegas dejarán la empresa debido a la reestructuración y realineación dentro de nuestro grupo. Esta fue estrictamente una decisión comercial, tomada de la manera más cuidadosa y compasiva posible por parte del liderazgo del estudio. Pero entender eso no hace que este momento sea más fácil. Estos compañeros son más que personas con las que hemos trabajado, son parte de nuestra familia laboral. Pasamos más tiempo juntos que con la mayoría de las personas en nuestras vidas. Por eso, esta pérdida es dolorosa y difícil. Para aquellos afectados por los cambios, quiero que sepan cuán agradecido estoy por sus contribuciones, en algunos casos, que abarcan décadas, y cuánto lo siento.

Hay algunos cambios que están ocurriendo dentro de WBTVG de los que me gustaría hacer una nota específica aquí:

Como parte de la realineación estratégica en el lado sin guión, a cargo de Mike Darnell, presidente de Warner Bros. Unscripted Television, estamos realizando algunos cambios destinados a encontrar sinergias dentro del grupo, que incluye Warner Horizon Unscripted Television, Telepictures y Shed Media.

Como habrás leído ayer, Brooke Karzen, directora de Warner Horizon Unscripted Television, nos informó en las últimas semanas que le gustaría probar algo nuevo con su carrera después de una exitosa carrera de 22 años en la compañía. Brooke ha sido sinónimo de la marca The Bachelor durante más de 20 años, supervisando el programa original y desarrollando The Bachelorette, Bachelor in Paradise y muchas otras extensiones que han convertido a The Bachelor en una franquicia de éxito mundial. Sus otros éxitos incluyen el ganador del Emmy The Voice, Ellen's Game of Games y los especiales de reunión de Friends y Harry Potter, por nombrar solo algunos. Únase a mí para saludar a Brooke por sus tremendos logros y desearle lo mejor en el futuro.

Como resultado de la partida de Brooke, Bridgette Theriault y Dan Sacks ahora estarán al frente de Warner Horizon. Estamos combinando algunos roles de programación y desarrollo creativo para trabajar tanto en Warner Horizon como en Telepictures, con David McGuire continuando al frente de Telepictures. Lisa Shannon y Dan Peirson seguirán dirigiendo Shed Media.

Trabajando en las tres divisiones sin guión, Kevin Fortson continúa liderando todos los aspectos de la producción física (incluidos el presupuesto, la programación, la dotación de personal y más), y Matt Matzkin mantiene la supervisión de todos los asuntos comerciales, legales y financieros de las series sin guión".

+Las nuevas medidas que tomaron tras la fusión

Luego de estas novedades, se informó que llegó el final del Taller de Televisión Warner Bros., que había existido durante décadas como un campo de entrenamiento para nuevos talentos creativos tanto en escritura como en dirección.

Por otro lado, Sam Register será el supervisor de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe. Además, los equipos de desarrollo y producción principal de Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios ahora se fusionarán (Hanna-Barbera Studios Europe se mantendrá por separado).