Bizarrap volvió a hacerse viral con una nueva de sus sesiones, colaborando esta vez con Shakira, una mega artista, pero de un estilo poco habitual en su canal. Sin embargo, la fama de la colombiana y el contexto en el que se lanzó la canción hicieron que generara expectativa a nivel mundial.

Es que la reciente separación de la cantante de Gerard Piqué continúa teniendo réplicas en el mundo del espectáculo y los rumores. En esa línea, Shakira aprovechó para dejarle un mensaje a su exmarido y hasta Ibai Llanos quedó impactado por el contenido.

El streamer español reaccionó en vivo a la sesión en su canal de Twitch y no pudo contener la sorpresa que le generaron las rimas contra su socio y amigo Piqué, con el que comparte negocios y también transmite sus charlas.

"Tiene flow, tiene rollo", comenzó remarcando Ibai al inicio de la canción, pero su cara cambió con los primeros dardos contra el ex Barcelona. "No, no, no. Es mucho beef. ¿Qué es esta barbaridad? Es un temazo, perdón", señaló entre risas nerviosas y gritos, mientras movía constantemente su cabeza al ritmo de la base de Bizarrap.

Ya con las manos en su cabeza, no pudiendo creer lo que estaba escuchando y confirmando las sospechas de que la canción vendría con tiradera, Ibai remató la reacción con una contundente frase para reflejar lo fuerte que le parecieron las rimas: "Descanse en paz, Gerard Piqué".

En Twitter continuó publicando mensajes alusivos durante la siguiente hora. "La madre que me trajo a este mundo", lanzó primero. Y luego fue irónico: "¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?".