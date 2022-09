TUDUM, el evento más importante que tiene la plataforma de streaming Netflix, se realizará este sábado 24 de septiembre. Está confirmado que artistas como Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Millie Bobby Brown y Jamie Foxx serán presentadores de este formato virtual.

A lo largo de TUDUM brindarán información sobre más de 120 series, películas, especiales y juegos que serán lanzados en la plataforma en los próximos meses. Estarán presentes el elenco de algunos éxitos de la plataforma como Stranger Things, El Juego del Calamar, The Crown y The Witcher, entre otros.

Cabe señalar que las personas que no se encuentran suscriptas a la plataforma de streaming también podrán ver el evento ya que se transmite por el canal oficial de YouTube para todo el público. El primer bloque, que arrancará a la hora inicial del evento, se desarrollará con foco especial para Estados Unidos y Europa. Luego seguirá por Latinoamérica y finalmente Japón pondrá el broche de oro.

+Tudum: Un evento global para fans de Netflix | Tráiler oficial | 24 de septiembre | Netflix

TUDUM: cómo ver EN VIVO el evento de Netflix

El evento oficial de Netflix se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO desde el canal oficial de YouTube.

Horario del evento