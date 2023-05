En esta ocasión, te enfrentarás a un desafío visual que está arrasando en las redes sociales en estos días. Consiste en encontrar a uno de los personajes 'bichos' de este gran anime de los 90, pero solo tendrás 60 segundos para hacerlo, así que presta atención a todos los detalles que te explicaremos a continuación para no perder tiempo. ¿A quién debes buscar? ¿Cómo lo encontrarás? Responderemos todas tus preguntas en este desafío.

La criatura fantástica que debemos encontrar es nada más y nada menos que un Caterpie. ¿Lo recuerdas? ¡Claro que sí! Es uno de los Pokémon iniciales que Ash encuentra en su primer viaje en busca de convertirse en un maestro. Esos primeros episodios son tan memorables, así que no bajemos el nivel y tratemos de ubicarlo entre los demás en solo 5 segundos, sin hacer trampas. ¡Ojo!

El nivel de dificultad de este desafío ha causado fuertes dolores de cabeza a muchos usuarios de Estados Unidos, México y España, quienes eventualmente han decidido rendirse, aunque han afirmado que al menos se han entretenido un rato. Aquí te mostramos la imagen del viral. Recuerda que solo tienes 60 segundos para encontrar al personaje. ¿Estás listo? ¡Comienza el tiempo!

No te rindas todavía, quizás estés muy cerca de encontrar la respuesta correcta. Utiliza tus recuerdos de infancia para inspirarte y continuar resolviendo el desafío. ¿Has observado la imagen completa para ver si la solución es más fácil de lo que pensabas? Si eres un genio y muy hábil mentalmente, entonces no te resultará difícil.

Pista: ¿Cómo es Caterpie?

Para quienes no lo conocen, Caterpie posiblemente está basado en la oruga de la mariposa Papilio canadensis. Tiene pequeños pies con ventosas en sus extremidades que le permiten trepar árboles y paredes sin esfuerzo. Es un Pokémon muy común, especialmente en la zona de Kanto, y relativamente débil, por lo que ha desarrollado adaptaciones para sobrevivir. Una de sus características más notables son sus brillantes antenas rojas y grandes ojos, que lo ayudan a ahuyentar a los depredadores. Además, puede producir una sustancia que desprende un hedor de sus antenas.

Caterpie comparte muchas características físicas con Wurmple y Weedle, y su línea evolutiva es muy similar. Su cuerpo termina en un signo de exclamación, que se completa con círculos amarillos a cada lado. Las ventosas en sus patas le permiten escalar cualquier tipo de superficie y caminar sobre techos. También puede emitir una terrible peste a través de sus antenas cuando se siente amenazado.

Los Caterpie crecen rápidamente y comen vorazmente para llenar sus reservas de energía. Cuando finalizan su etapa como larva, se enredan en su propia saliva solidificada y entran en una nueva etapa. Aunque es un Pokémon idóneo para principiantes, muchos los rechazan por ser del tipo bicho.

Caterpie es pacífico y no es demasiado fuerte, por lo que no suele estar involucrado en enfrentamientos con otros Pokémon en su hábitat. Puede encontrarse en bosques poblados de árboles donde construye sus nidos. Generalmente se le ve junto a un grupo de Caterpie o acompañado de otros Pokémon insectos, rara vez se encuentra solo.

Solución: ¿Dónde estaba Caterpie?

Si lo has podido encontrar, déjame decirte que tienes OJOS BIÓNICOS. En caso de que no lo hayas logrado, no te preocupes, hay muchos más desafíos en Bolavip.