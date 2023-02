En Bolavip te contamos cuánto tiempo le queda de contrato a Paul Rudd con Marvel luego de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

¿Paul Rudd seguirá en Marvel luego de Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Este miércoles 15 de febrero llega el prestreno en los cines de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", una de las películas más esperadas del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) que le da el inicio a la Fase 5 de la franquicia. Sin embargo, muchos fanáticos del personaje comenzaron a preguntarse si esta será la última vez que vean a Paul Rudd como el protagonista de esta historia.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, había adelantado en dialogo con The Hollywood Reporter que Rudd firmó en su momento un contrato por tres películas en solitario. Esto quiere decir que luego del estreno de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" se deberán sentar a negociar si lo quieren tener por más tiempo ligado a la franquicia.

La secuela de Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp (2018) hasta el momento es la última que tiene pensado la compañía sobre la historia de Scott Lang. La misma está dirigida por Peyton Reed a partir de un guion de Jeff Loveness.

+Ant-Man and the Wasp, Quantumania: la sinopsis oficial

La sinopsis oficial de esta entrega describe lo siguiente: “Los superhéroes Scott Lang y Hope Van Dyne regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp. Con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, y con la hija de Scott, Cassie Lang, la familia explora el Reino Quántico, interactúa con extrañas criaturas y se embarca en una aventura que los hará ir más allá de lo que creían posible".

+¿Cómo está conformado el elenco?

Dirigida por Peyton Reed y producida por Kevin Feige y Stephen Broussard, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” también está protagonizada por Evangeline Lilly como Wasp. El reparto lo completan Jonathan Majors como Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz y Bill Murray como Lord Krylar.