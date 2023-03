En las últimas horas se confirmó que Justin Bieber, uno de los cantautores canadienses más importantes del mundo, no estará brindando la gira internacional "Justice World Tour 2023". A mediados del año pasado los conciertos habían sido pospuestos por un problema de salud del artista de 29 años.

+¿Por qué Justin Bieber canceló la gira Justice World Tour 2023?

El cantautor canadiense de 29 años fue diagnosticado a mediados del 2022 con la enfermedad Ramsay Hunt, la cual provoca una parálisis en varios sectores del rostro que le dificultan parpadear, mover la mandíbula y hasta hablar. Además, luego de realizarle estudios médicos, también descubrieron que sufrió Lyme, infección bacteriana provocada por la picadura de una garrapata. Si bien algunas personas pueden enfrentarla con antibióticos, los síntomas suelen permanecer durante años.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, contó el cantante mediante un comunicado.

En el mismo, Justin añade: "Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme".

+Cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que tiene el Síndrome de Ramsay Hunt

Algunos de los síntomas más comunes son:

Erupción cutánea en alguno de los oídos

parálisis facial

Zumbido en los oídos

Cambios en la percepción del gusto o pérdida total del mismo

Vértigo

Resequedad

