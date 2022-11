Roberta Flack, legendaria cantante afroamericana de 85 años que cuenta con hits como 'Killing me softly with his song', ha sido diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA, ALS en inglés), la enfermedad de Lou Gehrug. La patología es progresiva y no tiene cura.

"Se necesitará mucho más que ALS para silenciar este icono. Flack planea mantenerse activa en sus actividades musicales y creativas", explicó Suzanne Koga, su representante, a través de un comunicado. Y, en el mismo, añade: "Su fortaleza y su alegre aceptación de la música que la sacaron de circunstancias modestas al centro de atención internacional, siguen siendo vibrantes e inspiradas".

+¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que también es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, “es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios", según explica Medline Plus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La misma afecta a 5 de cada 100 mil personas.

"Es una enfermedad progresiva y su evolución se da en años. Si se diagnostica oportunamente y se otorga un tratamiento adecuado se puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes, pese a que se desconoce por qué en algunas personas evoluciona más velozmente que en otras", explicó a Télam Eduardo Silvestre, ex jefe de atención espontánea del Hospital Garrahan.

+¿QUÉ ES LA ELA?

El 21 de junio se busca visibilizar esta enfermedad en todo el mundo para que se puedan tomar precauciones. Cabe señalar que la misma suele aparecer luego de los 40 años.

