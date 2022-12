Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, conocido artísticamente como Rauw Alejandro, confirmó que estará brindando una gira internacional en el 2023 titulada "Saturno World Tour". Allí se estará subiendo a distintos escenarios de Latinoamérica y España.

El reconocido cantante puertorriqueño de 29 años estará presentando por primera vez "Saturno", el último álbum de estudio que lanzó en este 2022. El mismo cuenta con éxitos como "Punto 40", "Lejos del cielo" y "Lokera".

Rauw Alejandro confirmó en sus redes sociales que a lo largo de la gira estará acompañado por The Jabbawockeez, un equipo de baile de hip-hop de Estados Unidos que saltó a la fama como ganador de la primera temporada de America’s Best Dance Crew en 2008. Al momento los boletos no están disponibles.

+Dónde se presentará Rauw Alejandro en 2023

FEBRERO : Republica Dominicana.

: Republica Dominicana. MARZO/ABRIL : Puerto Rico, USA y Canadá.

: Puerto Rico, USA y Canadá. MAYO/JUNIO : México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panama.

: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panama. AGOSTO/SEPTIEMBRE : España, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Italia y Rumania.

: España, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Italia y Rumania. OCTUBRE/ NOVIEMBRE: Colombia, Peru, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina.

+Cómo conseguir los boletos

Los boletos aún no están a la venta. Está confirmado que pronto darán algunas novedades en la web oficial del cantante haciendo CLICK AQUÍ.

+PUNTO 40 AÑO 2077 - Rauw Alejandro x Baby Rasta