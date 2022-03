El jueves pasado se publicó en las distintas plataformas la Music Sessions 49 de Bizarrap, el joven productor argentino del género urbano que no para de hacer hits. En esta oportunidad, el cantante que se acercó al estudio fue ni más ni menos que Residente, el exlíder de Calle 13. El cantante de Puerto Rico aprovechó el espacio para tirarle a J Balvin, con quien tienen una relación tensa hace varios meses debido a que el colombiano intentó boicotear los Latin Grammys 2021.

Es por eso que, en un vivo de Instagram, Residente explicó cómo fue la charla con Bzrp para hacer esta tiradera: "Él quería irse más por una canción del estilo 'Atrevete te te', el hit. En ese momento no me sentía con esas ganas, le dije: 'voy a escribir esto y ya, soy una persona bien del momento'. Si voy a hacer un tema, me tiene que estar afectando algo para hacerlo".

"Él me dijo: 'yo no me quiero meter en nada. Ese es tu espacio y yo no te voy a censurar. Lo que siempre propongo es una plataforma para los artistas para que desahoguen lo que quieran'", añadió.

Residente explicó en el vivo que "para hacer una tiradera tengo que sentir una molestia genuina, no porque me va a ayudar a mí en los view".

La BZRP Music Sessions #49 es un éxito

La BZRP Music Sessions #49 de Residente está dividido en 3 capítulos, los cuales fueron titulados como: “En un lugar de La Mancha”, “Mis armas son mis letras” y “El caballero de los espejos”, todos hacen referencia a la novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. La canción dura ocho minutos y a partir del 5 es que se habla sobre el colombiano J Balvin.

En YouTube ya suma 37 millones de visitas en sólo dos días y es la séptima canción más escuchada en el ranking global de Spotify.

