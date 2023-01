El nombre de Gerard Piqué es tendencia por estos días desde que el productor Bizarrap lanzó una colaboración con Shakira. La cantante colombiana, recientemente separada del exdefensor de Barcelona, aprovechó la canción para lanzarle dardos a su ex.

Rápidamente, la sesión se volvió viral con casi 50 millones de reproducciones en Youtube en las primeras 24 horas. El público comenzó a pedir por la respuesta de Piqué, que aún no ha llegado, mientras está enfocado en otros proyectos.

Es que, desde su retiro como futbolista profesional, el español está inmerso en su faceta de empresario y en su lanzamiento más reciente, la Kings League, a través de Kosmos. Este certamen de fúbol 7 que reúne a streamers y exjugadores también despertó polémica.

A Javier Tebas, el presidente de LaLiga, le habían consultado si este torneo competía con la primera división y fue contundente en su respuesta: "Es como si nos dicen que Pasapalabra va a ser competencia de LaLiga. Dentro de seis meses me preguntáis, ya veremos que es la Kings League. Como circo me gusta, pero no es comparable".

Con la temática circo, Piqué jugó durante la semana en su cuenta de Twitter y anunció una bomba que lo sorprendería el próximo domingo. Este jueves, el día posterior a la sesión de Shakira, Piqué volvió a recordárselo a Tebas a través de una publicación en Twitter: "TE VAS a enterar".