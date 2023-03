Al igual que todas las sopas de letras, este juego consiste en descubrir una palabra oculta en una cantidad de tiempo determinada. Esta vez, te daremos solo 14 segundos para descubrir la palabra JAGUAR.

Todos los desafíos virales requieren un alto nivel de atención y mucha concentración, ya que cualquier segundo perdido puede terminar en una inminente derrota. ¿Podrás superarlo? ¡Inténtalo!

Encuentra la palabra JAGUAR en solo 14 segundos

La palabra JAGUAR se encuentra oculta en este recuadro con cientos de letras, más conocido como sopa de letras. Solo tendrás 14 segundos para superar el desafío.

¿Cuál es la solución para esta sopa de letras?

Si no lograste superar el reto, no te preocupes. A continuación te dejamos la respuesta para que no te quedes con la incertidumbre.

¿Cómo se gana en un desafío viral de este estilo?

Cada sopa de letras tiene un nivel de dificultad distinto, aunque la dinámica de juego es la misma. Deberás encontrar la palabra oculta, en este caso JAGUAR, en una cantidad de tiempo determinada. Solo tendrás 14 segundos.