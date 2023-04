En esta nota, deberás encontrar una palabra oculta en una cantidad de tiempo determinada. Deberás descubrir la palabra HIELO en menos de un minuto. Un desafío más que complejo y que requiere mucha concentración.

Para hacerlo un poco menos complejo, te daremos una pista. La palabra puede estar en diagonal o también al revés. ¿Podrás superar este desafío de muy alto nivel?

Esta es la solución para la sopa de letras

Si no pudiste superar el desafío, no te preocupes. En esta ocasión te brindaremos la respuesta para que no te quedes con la duda.

Sopa de letras: cómo se juega este desafío viral

