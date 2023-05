En esta ocasión les traemos un nuevo desafío viral de Pokémon que los pondrá a prueba. El objetivo es encontrar a Bulbasaur en la imagen que podrán ver a continuación.

Como puedes ver, hay varios Pokémon de una sola familia: Squirtle, Wartortle y Blastoise. Sin embargo, hay un Bulbasaur escondido entre todos estas criaturas, así que tienes que usar tu ojo de halcón para encontrarlo. ¿Lograrás resolver el desafío en menos de 20 segundos?

PISTA: ¿Cómo es Bulbasaur?

Para los que no lo conocen, Bulbasaur es un Pokémon cuadrúpedo de color verde y manchas más oscuras de formas geométricas. Su cabeza representa cerca de un tercio de su cuerpo. En su frente se ubican tres manchas que pueden cambiar dependiendo del ejemplar. Tiene orejas pequeñas y puntiagudas. Sus ojos son grandes y de color rojo. Las patas son cortas con tres garras cada una. Este Pokémon tiene plantado un bulbo en el lomo desde que nace. Esta semilla crece y se desarrolla a lo largo del ciclo de vida de Bulbasaur a medida que suceden sus evoluciones. El bulbo absorbe y almacena la energía solar que Bulbasaur necesita para crecer. Dicen que cuanta más luz consuma la semilla, más olor producirá cuando se abra. Por otro lado, gracias a los nutrientes que el bulbo almacena, puede pasar varios días sin comer. El bulbo de Bulbasaur le ayuda a defenderse de los enemigos y desde él puede disparar ataques tales como rayo solar y drenadoras entre otros. No es muy raro encontrarlo en jardines y zonas cercanas a fuentes de agua. También suele encontrarse en zonas boscosas profundas. Se los puede atraer con el aroma de las flores. Bulbasaur es omnívoro, aunque si no encuentra comida, su bulbo absorbe la energía del sol para hacer la fotosíntesis y le permite pasar días sin comer. Dicen que en las mañanas su bulbo se abre y atrapa al primer Pokémon que caiga por su irresistible olor.

Solución: ¿Dónde estaba Bulbasaur?

Si has logrado encontrarlo, ¡felicitaciones!, tienes un ojo de halcón. En caso de que no hayas podido, no te preocupes, tenemos muchos más desafíos en Bolavip. A continuación, te dejamos la solución.

Bulbasaur está colgado de una palmera, del lado izquierdo de la imagen, en el sector superior de la misma.