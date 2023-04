El nombre de Beatriz Flamini se volvió tendencia en España y el resto del mundo en las últimas horas. Esto se debe a que el deportista salió de la cueva situada en la Costa Tropical de Granada después de permanecer en la misma durante un año y medio. Allí estuvo sin contacto con la luz solar ni nada de lo relacionado al exterior.

Además de batir el récord mundial, Beatriz protagonizó este desafío para realizar diversos estudios científicos y narrar su vida en la cueva mediante un documental, el cual será estrenado próximamente. Es por ese mismo motivo que antes de ingresar había contactado a la productora Dokumalia.

“Cuando he visto la luz no he sentido nada porque ha sido como si fuera hace un rato que he entrado. Para mí sigue siendo el 21 de noviembre de 2021, no sé lo que ha pasado en el mundo, no tengo ni idea”, dijo Beatriz al salir de la cueva. Y añadió: "Para mí han pasado entre 160 y 170 días”.

Beatriz Flamini, deportista de 50 años nacida en Madrid, se volvió tendencia mundial luego de permanecer durante más de 500 días encerrada en una cueva de Motril (Granada). Permanencia dentro de la misma desde noviembre del 2021.

Es Técnica superior deportivo y docente de guías de baja y media montaña. Además, cuenta con formación en prevención de riesgos laborales (PRL) en altura, espacios confinados y trabajos verticales. Desde chica que le gusta la escalada y los deportes extremos.

