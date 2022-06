Stranger Things 4: cuál es la canción que toca Eddie Munson en el Upside Down

La espera está por terminar. Stranger Things, una de las series más exitosas de la plataforma Netflix, estrenará el viernes 1° de julio el volumen 2 de la cuarta temporada. La plataforma de streaming recientemente lanzó el avance oficial y los fanáticos comenzaron a preguntarse cuál es la canción que toca Eddie Munson en el Upside Down.

Durante la primera parte de la serie se reveló que uno de los puntos débiles de Vecna, el villano, es la música. Incluso los protagonistas salvaron a Max gracias a Running Up That Hill de Kate Bush. Es por ese motivo que Eddie tomará la decisión de saltar al otro lado junto a su guitarra.

En un momento los fanáticos consideraban que una de las posibilidades era que toque Back in Black de AC/DC, sin embargo, una teoría con mucha lógica se reveló en las últimas horas. La misma fue publicada por el usuario de @felixgon.z en TikTok, y explica que Eddie durante la tormenta tocará The Final Countdown de Europe. El motivo principal es que esta canción en 1986, año donde está ambientada la serie, se convirtió en un éxito apareciendo en todos los tops de reproducciones. Es por eso que todas las personas capturadas por Vecna podrán liberarse ya que conocen el hit.

+Stranger Things 4 | Volumen 2: Tráiler | Netflix

¿Cuándo se estrena el volumen 2 de Stranger Things 4?

El volumen 2 de Stranger Things 4 se estrenará el próximo viernes 1° de julio de 2022 a través de la plataforma de streaming Netflix. Aún no se confirmó el horario.

¿Qué ocurrirá en los últimos dos capítulos?

En esta oportunidad, Eleven y sus amigos intentarán vencer a Vecna, la peor amenaza del Upside Down. En el avance oficial, musicalizado con la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush que se convirtió en un nuevo éxito, muestra a los protagonistas desconcertados ante este nuevo villano.