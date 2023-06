Si ya no necesitas utilizar WhatsApp Business y deseas volver a la versión normal de WhatsApp en tu móvil, ya sea por falta de espacio en tu celular Android o porque prefieres no vincular tu número telefónico a una cuenta de trabajo, no te preocupes.

En unos simples pasos podrás realizar este cambio y recuperar todo el contenido que desees de tu cuenta anterior, sin perder el hilo de tus conversaciones. Recuerda informar a tus clientes sobre este cambio para evitar confusiones, ya que WhatsApp Business está diseñada para uso empresarial.

Además, es recomendable realizar una copia de seguridad desde WhatsApp Business para conservar tus chats y toda la información que hayas almacenado. A continuación, te proporcionamos una guía con las instrucciones necesarias.

¿Cómo volver al Whatsapp normal?

Descarga WhatsApp y realiza una copia de seguridad:

Descarga la aplicación de WhatsApp desde la Play Store en tu celular Android .

desde la en tu celular . Abre WhatsApp Business y accede a “ Configuración “.

y accede a “ “. Toca en la opción “ Chats “.

“. Selecciona “ Copia de seguridad de chat “.

“. Entre las alternativas, elige “ Realizar copia de seguridad ahora “. Esto guardará tus conversaciones en Google Drive .

“. Esto guardará tus conversaciones en . Una vez completado esto, desinstala WhatsApp Business de tu celular.

Instala WhatsApp y restaura tus chats:

Abre la aplicación de WhatsApp recién descargada.

recién descargada. Introduce tu número telefónico y sigue los pasos de verificación indicados por la app.

indicados por la app. Finalmente, selecciona “ Restaurar ” y espera a que se complete el proceso.

” y espera a que se complete el proceso. Ahora tendrás la versión normal de WhatsApp en tu dispositivo móvil, conservando todos tus chats intactos.

Recuerda que siempre puedes volver a utilizar la versión Business si lo necesitas en el futuro.

Además, te comparto un truco útil para activar los emojis en miniatura en WhatsApp. Primero, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp actualizada desde Google Play o la iOS Store. Luego, cuando estés en una conversación, activa el teclado de emojis y escribe un asterisco (*) antes y después del emoji que deseas enviar. Al enviarlo, verás que el emoji que antes aparecía grande ahora se mostrará en forma de miniatura. Este truco también funciona con los emoticones en movimiento como el corazón rojo.