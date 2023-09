Los jugadores de fútbol no sólo destacan por lo que hacen dentro del campo. En este sentido, uno de los casos más conocidos por temas extrafutbolísticos es el neerlandés Quincy Promes, actualmente en el Spartak Moscú.

Hace algunos meses trascendió que Promes fue acusado de importar cocaína en el puerto de Amberes en el año 2020. Esta causa está abierta y continúa en investigación. En tanto, en junio pasado, fue sentenciado a 18 meses de prisión por intento de homicidio al apuñalar a su primo.

La nueva acusación contra Quincy Promes

Ahora, salta un nuevo caso judicial contra el ex jugador de la selección de los Países Bajos. El diario Mash de Rusia y Voetbal Zone aseguran que Promes intentó sobornar a unos agentes de policía en 2022 para liberar a un grupo de amigos, que estaban detenidos por consumo de drogas.

En Rusia, hay tolerancia cero en cuanto al consumo de drogas, por lo que los amigos del extremo de 31 años estaban en graves problemas. El jugador, quien juega en el Spartak Moscú desde febrero de 2021, irrumpió en una comisaría rusa en tono agresivo para tratar de liberar a sus amigos.

Imágenes que trascendieron en redes sociales muestran el momento en que Quincy Promes trató de sobornar a la policía para que liberen a sus amigos. Incluso, según el citado medio, habría hecho gestos amenazantes contra los efectivos de seguridad.

Al final, no hubo pago de soborno comprobado, aunque los amigos del ex jugador de equipos como Ajax y Sevilla fueron liberados. A su vez, Spartak Moscú emitió un comunicado en el que aseguran que su futbolista no habría hecho “nada ilegal” a los ojos del club.

¿Quién es Quincy Promes?

Quincy Promes es un delantero de 31 años, que hizo las juveniles en el RKSV DCG Amsterdam, en HFC Haarlem Jeugd, en Ajax y en FC Twente. En este último equipo fue donde debutó en la Eredivisie. Tras un paso por Go Ahead Eagles, fue transferido en 11.5 millones de euros en 2014.

Cuatro años después, en 2018, fue transferido a Sevilla en 21 millones de euros. Tras algunos problemas en el club sevillano, volvió a Ajax tras el pago de 15.7 millones de euros. Sin éxito en su regreso al conjunto de Amsterdam, también volvió al Spartak de Moscú tras haber pagado 8.5 millones de euros.

Con la selección de Países Bajos tuvo un total de 50 partidos internacionales entre marzo de 2014 y junio de 2021 donde marcó siete goles y dio siete asistencias.