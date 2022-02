Faltan pocos meses para que ruede la pelota en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Es por eso que, para todas las personas que tienen pensado viajar al país asiático, les compartimos una guía con toda la información sobre los hospedajes. Cabe aclarar que recién podrán comenzar a reservar a partir del 8 de marzo, misma fecha en la que se darán a conocer los precios, a través de la Agencia de Alojamiento de Qatar.

Las opciones de alojamiento para los turistas

El programa de alojamiento abarca departamentos y villas, hoteles, hoteles de cruceros y villas para aficionados

Departamentos y villas: Se podrá elegir entre una y seis habitaciones, con cocinas completas, salas de estar y otras comodidades. Se encuentran ubicadas en Doha y sus alrededores. El alojamiento cumple con los estándares de cumplimiento inmobiliarios del gobierno y será administrado por un Proveedor de Servicios de Hospitalidad especializado durante el evento para garantizar la estadía.

Recepción y servicios para huéspedes 24/7

WiFi de cortesía

Servicio de limpieza cada 3 días

Cocina totalmente equipada

Lavadora - tabla de planchar

Check-in - out: 3 PM/ 12 PM locales

Amenidades de baño

Ropa de cama y de baño

TV con canales locales e internacionales en la sala de estar

Gimnasio

Piscina

Estacionamiento incluido

Cancha deportiva disponible en algunas propiedades

Cerca de los estadios, restaurantes, centros comerciales y destinos turísticos

Equipados con menaje para hacer café o té, horno, comedor, televisor de pantalla plana con canales abiertos, secador, plancha y tabla de planchar, microondas, frigorífico y lavadora.

Hoteles: La mayoría de los hoteles están ubicados en la capital, Doha, pero hay varios lugares fuera de la ciudad. Las mejores zonas para alojarse son las siguientes:

Centro de Doha : Un distrito que mezcla lo antiguo y lo nuevo. Es el lugar para conocer las tradiciones árabes y la arquitectura de Doha. Existen variedad de hoteles, desde los de lujo hasta los de gama media.

: Un distrito que mezcla lo antiguo y lo nuevo. Es el lugar para conocer las tradiciones árabes y la arquitectura de Doha. Existen variedad de hoteles, desde los de lujo hasta los de gama media. Al Sadd : Un distrito al oeste del casco antiguo de Doha que es popular entre muchas familias de expatriados o la comunidad extranjera. Tiene alojamiento de gama media, tiendas de alta gama, boutiques y restaurantes de casi todos los rincones del mundo.

: Un distrito al oeste del casco antiguo de Doha que es popular entre muchas familias de expatriados o la comunidad extranjera. Tiene alojamiento de gama media, tiendas de alta gama, boutiques y restaurantes de casi todos los rincones del mundo. West Bay : Hogar del paisaje urbano de Qatar, con rascacielos montados a lo largo de Corniche. El alojamiento es de alto nivel y lujoso, bien ubicado cerca de centros comerciales, ocio y entretenimiento.

: Hogar del paisaje urbano de Qatar, con rascacielos montados a lo largo de Corniche. El alojamiento es de alto nivel y lujoso, bien ubicado cerca de centros comerciales, ocio y entretenimiento. La Perla : Esta ubicación, incluida la Laguna cercana, alberga algunos de los mejores hoteles y alojamientos premium. El área ofrece seis puertos deportivos, playas, excelentes restaurantes y tiendas de diseñadores.

Además, la mayoría de los hoteles cuenta con recepción 24 horas, recepción, check in y check out todo el día, servicio de seguridad las 24 horas, servicio de guardería, estacionamiento gratuito, servicio de concierge, centro de conferencias, área designada para fumar, lavado en seco, ascensor, área libre de cigarro, check in / out privado, salón, peluquería, tiendas, boutiques y valet parking.

También se destaca el acceso y estacionamiento para bus disponible, cambio de moneda, gimnasio o centro de fitness, acceso gratuito al gimnasio para los huéspedes del hotel, WiFi gratuito disponible en áreas públicas, baño turco, piscina cubierta, consigna de equipaje, personal multilingüe, piscina al aire libre, spa o sauna, camastros o sillas de playa, servicio de costura, limpieza de calzado y pista de tenis.

Hoteles crucero: El Poesia y el World Europa estarán amarrados de forma permanente en la Gran Terminal de Doha, a solo 10 minutos en transporte público al corazón de Doha, el mercado Souq Waqif. Ambos cruceros ofrecen una variedad de opciones de habitaciones, desde cabinas tradicionales y con vista al mar hasta habitaciones con balcones y suites. Cada uno de ellos ofrece varias opciones gastronómicas y programas de entretenimiento para todas las edades.

Caracterisiticas de El Poesía : 4 estrellas; 1,265 cabinas; Buque crucero único y elegante; 3 piscinas; Spa y centro de bienestar; Cine junto a la piscina; Cancha de tenis y baloncesto; 4 opciones gastronómicas gourmet; 15 bares y espacios para eventos.

Caracteristicas de El World Europa : 5 estrellas; 2,633 cabinas; Buque crucero nuevo y de última generación; 6 piscinas; Spa y centro de bienestar; Tiendas y puntos de venta; El tobogán-seco más largo en el mar; 13 restaurantes, incluidas 6 opciones gastronómicas elegantes; Más de 30 bares y espacios para eventos.

Villas de aficionados: Será un entorno de alojamiento similar a un festival. Campamento en el desierto en las villas de aficionados para los aventureros. Aún se espera más información al respecto.