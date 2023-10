Sandro Tonali aguarda por el anuncio oficial de su sentencia por el caso de apuestas ilegales y Newcastle no se quedará de brazos. El club inglés se estaría planteando poner una denuncia contra AC Milan, club que les vendió la ficha del volante italiano.

Sandro Tonali parece ser el jugador más complicado en el escándalo de las apuestas ilegales en Italia. El jugador de Newcastle habría sido el que presentó a Nicolò Fagioli la plataforma de apuestas y habría reconocido ante las autoridades su culpabilidad por haber apostado a partidos de fútbol, incluyendo partidos de sus exequipos, Brescia y AC Milan en partidos en los que no participó.

Ahora, se espera que la Fiscalía imponga una dura sanción contra Tonali. El jugador será inhabilitado por 10 meses y será privado de su salario de 8 millones de euros por campaña por el tiempo que pase alejado de las canchas. Ahora el club inglés podría tomar medidas contra AC Milan, club que le vendió la ficha del volante en el último mercado de pases.

¿Qué tiene que ver el Milan en este asunto?

Newcastle se hizo con la ficha de Sandro Tonali en el último mercado de pases. El club inglés llegó a un rápido acuerdo con AC Milan por una suma cercana a los 70 millones de euros. La movida generó sorpresa en el milanismo, ya que se puso poca resistencia a la salida de una de las banderas del club.

Al destaparse todo el escándalo de las apuestas, muchos sospecharon que el club italiano estaba al tanto del problema y que habría sido por esto que dejaron ir tan fácilmente al mediocampista. De ser así, el club rossonero podría enfrentar serios problemas legales.

Amenaza de denuncia

Según informa Corriere dello Sport, la dirigencia de Newcastle estaría amenazando con iniciar un proceso legal contra AC Milan. El club está sumamente descontento con la situación del mediocampista, a quien convirtieron en el futbolista italiano más caro de la historia.

El periodista Daniele Longo, cercano a AC Milan, ha asegurado que el club no ha tenido ningún tipo de contacto por parte de Newcastle sobre el supuesto proceso legal. Así mismo, este asegura que el club no estaba al tanto del problema de ludopatía de Tonali durante su estadía en el Estadio de San Siro.

Fue hace solo unos días que el DT del club rossonero, Stefano Pioli se refirió al asunto en conferencia de prensa. El entrenador se mostró sumamente sorprendido por todo lo que salía en la prensa sobre su exdirigido y mostró su apoyo público para el futbolista.

“Esta situación nos sorprendió y conmocionó. Sólo sé lo que has escrito en los periódicos, ya que todavía no hay nada oficial. Evidentemente, nuestro pensamiento está con Sandro, que fue nuestro jugador hasta hace muy poco. Si antes cuidaba a Sandro, ahora lo cuido 10 veces más. Siempre estaré a su lado e intentaré ayudarlo. No creo que sea correcto en este momento decir nada más” fueron las palabras de Pioli.