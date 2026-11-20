Paolo Guerrero estaría totalmente recuperado físicamente y el duelo ante FC Cajamarca en Matute sería clave para su regreso a las canchas desde que se lesionó en agosto.

Alianza Lima se alista para disputar su último encuentro del Torneo Clausura 2026 antes de la definición por el título nacional. Si bien espera tranquilo para conocer al rival de turno, primero recibirán a FC Cajamarca en Matute y para alegría de todo el pueblo blanquiazul es que podrían contar con el regreso de un Paolo Guerrero que no compite desde el pasado mes de agosto.

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Fuente: Alianza Lima.

Un desgarro de por medio y algunas complicaciones en las últimas semanas lo alejaron de las planificaciones estelares de Pablo Guede. Ahora toda esta situación podría cambiar a favor de Alianza Lima ya que las últimas informaciones aseguran que el ‘Depredador‘ está recuperado físicamente y podría reaparecer ante FC Cajamarca. Eso sí, todavía sin revelarse si será titular o suplente.

“Este sábado juega Alianza Lima ante FC Cajamarca. El viernes el equipo va a entrenar en Matute y luego concentran en el Hilton. De que Paolo Guerrero está en óptimas condiciones para poder ser considerado sí, está. Alta posibilidad de que Paolo Guerrero esté para el fin de semana“; informó el periodista deportivo José Varela durante una de las últimas ediciones del programa ‘Modo Fútbol‘.

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Asimismo, se pudo conocer cuál sería el futuro cercano del goleador blanquiazul en el fútbol ya que actualmente tiene 42 años de edad. “Desde la información yo sé que, al día de hoy, las partes no se han reunido para ver algo referido a su renovación. Paolo Guerrero es un emblema, un abanderado del club y al momento que tomen decisiones seguramente se va a contemplar todo ello”.

Las diversas ausencias de Alianza Lima para recibir a FC Cajamarca en Matute

Así como hoy en día el pueblo victoriano celebra que Paolo Guerrero pueda tener minutos ante FC Cajamarca en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 y así llegar con ritmo de competencia a la definición del título nacional, otros cuatro jugadores no tienen la misma suerte y se perderán el encuentro en Matute a disputarse el próximo sábado 21 de noviembre desde las 15:30 horas.

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Estamos hablando específicamente de Renzo Garcés, Jairo Vélez, Marco Huamán y Nicolás Díaz. Todos lesionados y en distintos procesos de recuperación, la idea del comando técnico es no apresurar sus procesos y que puedan llegar en óptimas condiciones a las finales del campeonato. Veremos cómo sorprende Pablo Guede respecto a la alineación titular frente al equipo cajamarquino.

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