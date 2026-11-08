Luis Advíncula es destruido por los hinchas tras empate con Los Chankas: “Lo peor que vi en mi vida”

Luego de la igualdad de Alianza Lima en su visita a Los Chankas en Andahuaylas, el pueblo blanquiazul alzó la voz y le dedicó contundentes mensajes a Luis Advíncula por su desempeño en la cancha.

Alianza Lima se despidió de la posibilidad de quedarse con el Torneo Clausura 2026 luego de igualar 1-1 ante Los Chankas. Si bien empezaron ganando y tuvieron algunas chances importantes para pensar en la victoria, los íntimos sufrieron en la etapa final del encuentro y tuvieron en Luis Advíncula al jugador más cuestionado por parte de los aficionados.

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Luis Advíncula fue titular por el carril derecho y dentro del entendimiento del pueblo blanquiazul es que dejó bastante qué desear. Primero, cometió un error de control en área propia en el gol del empate de Kelvin Sánchez y luego fue protagonista de una presunta infracción que pudo haber terminado en penal para Los Chankas tras un sujeción a Abdiel Ayarza y que finalmente no fue.

“Protagonista el árbitro y Advíncula lo peor que vi en mi vida carajo. Nos vemos en las finales. Arriba Alianza”, “Luis Advíncula el jale del año, cobra su billete de estrella y juega como retirado. Alianza Lima pase lo que pase necesita una limpieza desde la cabeza” y “Es increíble cómo en un partido Advíncula borra absolutamente todo lo medianamente bueno que había conseguido“; comentaron distintos hinchas de Alianza Lima en las redes sociales.

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Fuente: ‘X’.

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Alianza Lima se alista para disputar la gran final de la Liga 1 2026

Sin chances de quedarse con el título del Torneo Clausura 2026 tras el empate 1-1 ante Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas, ahora Alianza Lima deberá cerrar esta etapa del campeonato frente a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva. Luego de ello es que llegarán semanas claves para prepararse de cara a la gran final, la cual todavía no tiene un rival confirmado.

A falta de tan solo una jornada, equipos como Universitario de Deportes y Sport Huancayo tienen hasta el momento la primera opción. Luego es Sporting Cristal quien necesitan algunos resultados de por medio para forzar una definición. Dicho todo esto, en la interna de Alianza Lima saben que dependen de sí mismos para ser campeones nacionales y hoy más que nunca se alistarán para ello.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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