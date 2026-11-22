El futbolista de Alianza Lima felicitó a su exclub por la obtención de la Copa Sudamericana. Le dedicó un mensaje en sus redes sociales, en especial a sus hinchas.

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Venció en la final por 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. Una buena actuación del ‘Xeneize’ derivó en múltiples festejos y muestras de cariño. Uno de los que dejó un mensaje de felicitación fue el exjugador del club, Luis Advíncula.

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Luis Advíncula se mostró muy contento con el título de Boca Juniors y lo expresó en las redes sociales. A través de una historia en su cuenta de Instagram personal, reposteó la publicación que hizo el propio club argentino con el título y dejó un mensaje.

“Felicidades a este hermoso club que quiero mucho. Se lo merecen todos los bosteros“, escribió el ‘Rayo’ junto a tres emojis de corazones con los colores representativos de dicho equipo. Así, demostró su cariño por la institución, pero sobre todo con sus hinchas.

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La publicación de Luis Advíncula tras la consagración de Boca Juniors (Instagram @luisadvincula17_).

El actual lateral derecho de Alianza Lima estuvo siguiendo las acciones de Boca ante Atlético Mineiro. Momentos antes de esta final, fue suplente en el triunfo 5-0 de Alianza Lima ante FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Así, pudo ver el encuentro sin ningún tipo de dificultad y disfrutar del gran trabajo de su exclub y también de varios de sus excompañeros.

De hecho, de la alineación titular que tuvo el ‘Xeneize’ ante Mineiro, Advíncula jugó con seis de ellos en el club: Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. También coincidió en campo con Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte y Alan Velasco, quienes ingresaron en la final de la Copa Sudamericana.

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Las estadísticas de Luis Advíncula en Boca Juniors

Luis Advíncula ha tenido un largo ciclo en Boca Juniors. Llegó en julio de 2021, luego de su paso por Rayo Vallecano. El ‘Xeneize’ pagó alrededor de 2.5 millones de dólares por su ficha. Desde entonces hasta su rescisión de contrato en enero de 2026, disputó un total de 169 partidos con seis goles y 13 asistencias dadas. Ganó 4 títulos: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022.

El ‘Rayo’ tuvo una etapa en el conjunto argentino de altos y bajos. Sus mejores momentos fueron durante los años 2022 y 2023. Precisamente en este último, llegó a ser el goleador de Boca en la Copa Libertadores 2023 con 4 goles y fue clave para que llegue a la final ante Fluminense donde marcó el gol del empate 1-1, pero al final, fue derrota 2-1 para su equipo.

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