Así van a recibir los hinchas de Sporting Cristal a Luis Advíncula: “Mal agradecido”

El reencuentro entre los hinchas de Sporting Cristal con Luis Advíncula será duro. Se espera un recibimiento hostil para el lateral derecho en el partido de este jueves.

Este jueves 29 de octubre se disputa el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. El Estadio Alberto Gallardo es el escenario de este duelo donde se dará el reencuentro entre los hinchas ‘celestes’ y Luis Advíncula, luego de que éste eligió al cuadro blanquiazul.

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Luego de terminar su ciclo en Boca Juniors, Luis Advíncula decidió fichar por Alianza Lima cuando pudo haber esperado a Sporting Cristal. Fue una decisión que, hasta el día de hoy, los fanáticos del conjunto ‘cervecero’ no perdonan. Por eso, se espera un recibimiento hostil para cuando ingrese al campo de juego.

Según se ha viralizado en redes sociales, habrá un recibimiento particular con billetes personalizados en donde hay algunos mensajes para el ‘Rayo’. “Mal agradecido”, “traidor” y “traicionero” son algunos mensajes que tiene estos papeles moneda.

😳🇵🇪 Los hinchas de Sporting Cristal viralizaron en redes sociales billetes con la cara de Luis Advíncula. Los mismos incluyen la frase "MAL AGRADECIDO" y "TRAIDOR".



Según informó Pase Filtrado, formarán parte del recibimiento para el próximo partido en el que el lateral, ahora… pic.twitter.com/n5nlDIanaF — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 29, 2026

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Es que este será el primer partido en el que Advíncula juegue en el Alberto Gallardo, la casa de Cristal, pero con la camiseta de Alianza Lima. El lateral derecho será el gran protagonista de este duelo entre ambos equipos este jueves.

Luis Advíncula dejó mensaje antes del partido

Antes del partido ante Sporting Cristal, ‘Bolt’ dejó una publicación en sus historias de Instagram en donde manifiesta su cariño por Alianza Lima. Compartió unas imágenes publicadas por el club de La Victoria y le agregó unos emojis de corazones.

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Estos mensajes solo hacen que el ambiente en el Rímac se vuelve cada vez más tenso de cara al clásico. Advíncula, de hecho, se ha mostrado muy vehemente en algunas publicaciones hechas en las redes sociales oficiales del club aliancista. Se han visto arengas en donde busca levantar y envalentonar a sus compañeros.

Por lo cual, su compromiso con el conjunto íntimo es total. Así, la decepción y la bronca del lado celeste crecen. Quedará por verse qué pasará en el resultado final donde ambos equipos deben ganar para seguir con chances en el Clausura.

DATOS CLAVE

Luis Advíncula juega el clásico contra Sporting Cristal este jueves 29 de octubre.

juega el clásico contra Sporting Cristal este jueves 29 de octubre. Estadio Alberto Gallardo es el escenario del primer partido del jugador con Alianza Lima.

es el escenario del primer partido del jugador con Alianza Lima. Billetes personalizados con mensajes de “traidor” fueron preparados por los hinchas de Cristal.