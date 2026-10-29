Entre insultos: Luis Advíncula fue recibido de esta manera por los hinchas de Sporting Cristal

Luis Advíncula llegó al Estadio Alberto Gallardo. Previo al duelo entre, Sporting Cristal y Alianza Lima. Así lo recibieron los bajopontinos.

Luis Advíncula generó un verdadero impacto mediático al hacerse presente en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo. Su llegada se dio en los minutos previos al trascendental duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la Liga 1.

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La presencia del lateral de la selección peruana despertó de inmediato la atención de todos los asistentes en el recinto del Rímac. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera una fiesta celeste terminó convirtiéndose en un ambiente de alta tensión.

Luis Advíncula jugando en el pasado con Sporting Cristal. (Foto: X).

El hostil recibimiento de los hinchas de Sporting Cristal

Mientras realizaba los trabajos de calentamiento sobre el césped, la reacción de la tribuna no tardó en hacerse sentir. Un sector numeroso de hinchas bajopontinos arremetió contra el jugador con gritos de “Lucho, cobarde…” e insultos de alto calibre.

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Las tribunas del Alberto Gallardo dejaron en claro que el cariño del pasado quedó totalmente fracturado. La hostilidad del público reflejó el profundo malestar que existe hacia el futbolista por las decisiones tomadas en su carrera reciente.

Las promesas de amor eterno que juró a la hinchada celeste

Esta fuerte reacción se contrapone directamente con el discurso que el propio Advíncula sostuvo durante años. En la semana previa y en reiteradas entrevistas, el defensor juró que regresaría a Sporting Cristal tras finalizar su etapa en el extranjero.

El lateral siempre afirmó que el cuadro cervecero era la institución que le dio todo en el fútbol profesional. Incluso aseguró en múltiples ocasiones que no veía su futuro en el fútbol peruano vistiendo una camiseta diferente a la de La Florida.

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¡NO LO PERDONAN! 💥



Luis Advíncula y el “recibimiento” de los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.



🎥: @AxelBelapatio pic.twitter.com/SZbO7QZSST — Diario El Diez (@eldiezperu) October 29, 2026

La traición concretada a inicios de temporada

El gran detonante del enojo bajopontino fue la traición que el jugador concretó a inicios de esta temporada. Tras años de promesas y de jurar amor eterno a la camiseta celeste, Advíncula optó por firmar con un rival directo, como Alianza Lima, en la pugna por el título.

Ese giro inesperado en el mercado de pases fue considerado por la fanaticada rimense como un acto de deslealtad imperdonable. Hoy, cada pisada que da en el Gallardo le recuerda que el hincha de Sporting Cristal no olvida la palabra empeñada.

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El hincha de Sporting Cristal recibió así a Luis Advíncula, actual jugador de Alianza Lima, en el estadio Alberto Gallardo. 🏟️⚽️🏆 pic.twitter.com/D41kdzURrg — Giomar Rodriguez M. (@giomar_fut) October 29, 2026

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