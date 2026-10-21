Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. El Allianz Arena recibe un cruce de pesos pesados que ya empieza a definir el pulso del grupo en esta Champions. Bayern llega golpeado en su rendimiento defensivo y Arsenal quiere confirmar que puede plantarse de igual a igual en cualquier cancha de Europa.

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Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla general, pero el partido pesa más por el prestigio que por la诶 posición: ganar acá da un salto anímico enorme de cara a lo que viene en el grupo.

La actualidad de ambos equipos

El Bayern no termina de cerrar bien los partidos: en su visita más reciente dejó escapar una ventaja y terminó empatando 3-3 ante el Viking, un resultado que generó ruido puertas adentro pese a que antes había goleado 5-0 de local al Bodo Glimt. Está 12° con 4 puntos en dos presentaciones, una posición que no lo deja tranquilo para lo que falta del torneo.

Arsenal, en cambio, llega entero. Viene de ganarle 3-0 de local al Lille y antes se había impuesto 1-0 en Italia frente al Napoli, dos triunfos que lo tienen 8° con 6 unidades. El equipo inglés no afloja el ritmo y se mete en Alemania con la idea de seguir sin perder puntos en el grupo.

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El historial entre Bayern y Arsenal

El historial entre ambos tiene mucha paridad pero con ligera ventaja alemana: de 17 cruces, el Bayern ganó 8, Arsenal se quedó con 6 y hubo 4 empates. En lo que respecta a goles, el equipo bávaro también saca diferencia, con 33 convertidos contra 21 del conjunto inglés.

El antecedente más reciente quedó para Arsenal, que lo venció 3-1 en noviembre de 2025. Antes de eso hubo partidos parejos, como el 2-2 de 2024 o el ajustado 1-0 a favor del Bayern en esa misma temporada, lo que confirma que cada vez que se cruzan el resultado no está nada claro de antemano.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/11/2025 Arsenal vs. Bayern 3-1 UEFA Champions League 17/04/2024 Bayern vs. Arsenal 1-0 UEFA Champions League 09/04/2024 Arsenal vs. Bayern 2-2 UEFA Champions League 18/07/2019 Arsenal vs. Bayern 2-1 International Champions Cup 19/07/2017 Bayern vs. Arsenal 1-1 International Champions Cup 07/03/2017 Arsenal vs. Bayern 1-5 UEFA Champions League 15/02/2017 Bayern vs. Arsenal 5-1 UEFA Champions League 04/11/2015 Bayern vs. Arsenal 5-1 UEFA Champions League 20/10/2015 Arsenal vs. Bayern 2-0 UEFA Champions League 11/03/2014 Bayern vs. Arsenal 1-1 UEFA Champions League

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Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis