Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. El Allianz Arena recibe un cruce de pesos pesados que ya empieza a definir el pulso del grupo en esta Champions. Bayern llega golpeado en su rendimiento defensivo y Arsenal quiere confirmar que puede plantarse de igual a igual en cualquier cancha de Europa.
Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla general, pero el partido pesa más por el prestigio que por la诶 posición: ganar acá da un salto anímico enorme de cara a lo que viene en el grupo.
La actualidad de ambos equipos
El Bayern no termina de cerrar bien los partidos: en su visita más reciente dejó escapar una ventaja y terminó empatando 3-3 ante el Viking, un resultado que generó ruido puertas adentro pese a que antes había goleado 5-0 de local al Bodo Glimt. Está 12° con 4 puntos en dos presentaciones, una posición que no lo deja tranquilo para lo que falta del torneo.
Arsenal, en cambio, llega entero. Viene de ganarle 3-0 de local al Lille y antes se había impuesto 1-0 en Italia frente al Napoli, dos triunfos que lo tienen 8° con 6 unidades. El equipo inglés no afloja el ritmo y se mete en Alemania con la idea de seguir sin perder puntos en el grupo.
El historial entre Bayern y Arsenal
El historial entre ambos tiene mucha paridad pero con ligera ventaja alemana: de 17 cruces, el Bayern ganó 8, Arsenal se quedó con 6 y hubo 4 empates. En lo que respecta a goles, el equipo bávaro también saca diferencia, con 33 convertidos contra 21 del conjunto inglés.
El antecedente más reciente quedó para Arsenal, que lo venció 3-1 en noviembre de 2025. Antes de eso hubo partidos parejos, como el 2-2 de 2024 o el ajustado 1-0 a favor del Bayern en esa misma temporada, lo que confirma que cada vez que se cruzan el resultado no está nada claro de antemano.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/11/2025
|Arsenal vs. Bayern
|3-1
|UEFA Champions League
|17/04/2024
|Bayern vs. Arsenal
|1-0
|UEFA Champions League
|09/04/2024
|Arsenal vs. Bayern
|2-2
|UEFA Champions League
|18/07/2019
|Arsenal vs. Bayern
|2-1
|International Champions Cup
|19/07/2017
|Bayern vs. Arsenal
|1-1
|International Champions Cup
|07/03/2017
|Arsenal vs. Bayern
|1-5
|UEFA Champions League
|15/02/2017
|Bayern vs. Arsenal
|5-1
|UEFA Champions League
|04/11/2015
|Bayern vs. Arsenal
|5-1
|UEFA Champions League
|20/10/2015
|Arsenal vs. Bayern
|2-0
|UEFA Champions League
|11/03/2014
|Bayern vs. Arsenal
|1-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Bayern suma 4 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Lille y Napoli.