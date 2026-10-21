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Champions League

Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern vs. Arsenal, Champions League
Bayern vs. Arsenal, Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. El Allianz Arena recibe un cruce de pesos pesados que ya empieza a definir el pulso del grupo en esta Champions. Bayern llega golpeado en su rendimiento defensivo y Arsenal quiere confirmar que puede plantarse de igual a igual en cualquier cancha de Europa.

Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla general, pero el partido pesa más por el prestigio que por la诶 posición: ganar acá da un salto anímico enorme de cara a lo que viene en el grupo.

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La actualidad de ambos equipos

El Bayern no termina de cerrar bien los partidos: en su visita más reciente dejó escapar una ventaja y terminó empatando 3-3 ante el Viking, un resultado que generó ruido puertas adentro pese a que antes había goleado 5-0 de local al Bodo Glimt. Está 12° con 4 puntos en dos presentaciones, una posición que no lo deja tranquilo para lo que falta del torneo.

Arsenal, en cambio, llega entero. Viene de ganarle 3-0 de local al Lille y antes se había impuesto 1-0 en Italia frente al Napoli, dos triunfos que lo tienen 8° con 6 unidades. El equipo inglés no afloja el ritmo y se mete en Alemania con la idea de seguir sin perder puntos en el grupo.

El historial entre Bayern y Arsenal

El historial entre ambos tiene mucha paridad pero con ligera ventaja alemana: de 17 cruces, el Bayern ganó 8, Arsenal se quedó con 6 y hubo 4 empates. En lo que respecta a goles, el equipo bávaro también saca diferencia, con 33 convertidos contra 21 del conjunto inglés.

El antecedente más reciente quedó para Arsenal, que lo venció 3-1 en noviembre de 2025. Antes de eso hubo partidos parejos, como el 2-2 de 2024 o el ajustado 1-0 a favor del Bayern en esa misma temporada, lo que confirma que cada vez que se cruzan el resultado no está nada claro de antemano.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/11/2025Arsenal vs. Bayern3-1UEFA Champions League
17/04/2024Bayern vs. Arsenal1-0UEFA Champions League
09/04/2024Arsenal vs. Bayern2-2UEFA Champions League
18/07/2019Arsenal vs. Bayern2-1International Champions Cup
19/07/2017Bayern vs. Arsenal1-1International Champions Cup
07/03/2017Arsenal vs. Bayern1-5UEFA Champions League
15/02/2017Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
04/11/2015Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
20/10/2015Arsenal vs. Bayern2-0UEFA Champions League
11/03/2014Bayern vs. Arsenal1-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Bayern suma 4 puntos en el torneo.
  • Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Lille y Napoli.
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