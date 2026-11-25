Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy. Lille viene de empatar 0-0 con Bodo Glimt y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bayern viene de ganarle 2-0 a Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Lille y Bayern
Lille (4-2-3-1): Berke Özer, Maxima Adeagan Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Calvin Verdonk, Benjamin André, Ngalayel Mukau, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappé, Ayase Ueda, Hákon Arnar Haraldsson. DT: Davide Ancelotti.
Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, Konrad Laimer, Lennart Karl, Nathaniel Brown. DT: Vincent Kompany.
Bajas y ausentes de Lille y Bayern
Lille:
- Tanguy Nianzou Kouassi (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Hamza Igamane (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Tiago Santos (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de junio de 2027)
Bayern:
- Michael Olise (lesión en el pie; vuelve en una semana)
- Harry Kane (lesión de tobillo; vuelve a fines de enero de 2027)
- Alphonso Davies (desgarro; vuelve en unas semanas)
- Manuel Neuer (lesión en el pie; vuelve a principios de enero de 2027)
- Ismael Saibari (lesión de tobillo; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Serge Gnabry (lesión isquiotibial; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Lille y Bayern: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Estadio: Estadio Stade Pierre Mauroy
- Historial: 2 cruces — Lille ganó 0, Bayern ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 07/11/2012: Bayern 6-1 Lille
- Próximo partido de Lille: vs. Stuttgart, miércoles 9 de diciembre
- Próximo partido de Bayern: vs. Slavia Praga, martes 8 de diciembre