Lille y Bayern se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Stade Pierre Mauroy por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy. Lille viene de empatar 0-0 con Bodo Glimt y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bayern viene de ganarle 2-0 a Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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