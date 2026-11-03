Alineaciones de Atlético de Madrid y Bayern por la Champions League: formaciones probables

Atlético de Madrid recibe a Bayern este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de empatar 1-1 con Stuttgart y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Bayern viene de empatar 2-2 con Arsenal y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Atlético de Madrid y Bayern
Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza Martínez Moya, Pablo Barrios, Álex Baena, Lee Kang-in, Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Lennart Karl, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Harry Kane, Nathaniel Brown. DT: Aaron Danks.
La previa de Atlético de Madrid y Bayern: todo lo que hay que saber
- Día: martes 3 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Historial: 6 cruces — Atlético de Madrid ganó 2, Bayern ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 01/12/2020: Atlético de Madrid 1-1 Bayern
- Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Viking, miércoles 25 de noviembre
- Próximo partido de Bayern: vs. Lille, miércoles 25 de noviembre