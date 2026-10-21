Como 1907 vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos llegan con la misma necesidad urgente de sumar y dejar atrás un arranque que no convenció a nadie.

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En la nueva fase de liguilla cada punto pesa el doble y ninguno de los dos quiere quedar descolgado de los puestos que dan el pase directo a octavos.

La actualidad de ambos equipos

El Como 1907 llega golpeado tras caer 3-2 como visitante frente al Feyenoord, un resultado que opacó el buen triunfo 4-1 que había conseguido en su presentación como local ante el RB Leipzig. Con apenas 3 puntos en dos presentaciones, el equipo italiano está 17° entre 36 participantes y necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto del calendario.

Manchester United tampoco atraviesa su mejor momento en la competencia. Después de golear 4-0 al Sabah FK en el debut, el equipo inglés cayó 2-0 como visitante frente al Atlético de Madrid y también quedó estancado en 3 unidades, un escalón más abajo que su rival de turno, en el puesto 18. La imagen reciente lejos de Old Trafford despierta dudas puertas adentro y este partido aparece como una oportunidad para empezar a corregir el rumbo.

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Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis