Como 1907 vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos llegan con la misma necesidad urgente de sumar y dejar atrás un arranque que no convenció a nadie.
En la nueva fase de liguilla cada punto pesa el doble y ninguno de los dos quiere quedar descolgado de los puestos que dan el pase directo a octavos.
La actualidad de ambos equipos
El Como 1907 llega golpeado tras caer 3-2 como visitante frente al Feyenoord, un resultado que opacó el buen triunfo 4-1 que había conseguido en su presentación como local ante el RB Leipzig. Con apenas 3 puntos en dos presentaciones, el equipo italiano está 17° entre 36 participantes y necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto del calendario.
Manchester United tampoco atraviesa su mejor momento en la competencia. Después de golear 4-0 al Sabah FK en el debut, el equipo inglés cayó 2-0 como visitante frente al Atlético de Madrid y también quedó estancado en 3 unidades, un escalón más abajo que su rival de turno, en el puesto 18. La imagen reciente lejos de Old Trafford despierta dudas puertas adentro y este partido aparece como una oportunidad para empezar a corregir el rumbo.
Horario del partido
- Perú: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 3 puntos en el torneo.