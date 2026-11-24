Como 1907 recibe a AEK Athens este martes 24 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Con apenas cinco fechas de Champions por delante, cada punto empieza a pesar distinto y Como 1907 quiere aprovechar el envión que trae para meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
El invicto reciente del equipo italiano choca con la necesidad urgente de sumar que tiene el AEK Athens, todavía sin reaccionar en esta edición del torneo.
La actualidad de ambos equipos
Como 1907 llega de golear 9-1 como visitante ante Lens, un resultado que confirma el gran nivel ofensivo que viene mostrando en esta Champions. Antes había superado 4-1 al Manchester United en su cancha, aunque en el medio se le escapó un partido como visitante frente a Feyenoord. Con 9 puntos en cuatro fechas, está cuarto y con chances concretas de meterse entre los mejores ocho de la fase de liga.
El AEK Athens, en cambio, no logra levantar cabeza. Cayó 2-3 como local ante Real Madrid y antes había sufrido goleadas en su visita a Manchester City y ante Shakhtar Donetsk. Son tres derrotas al hilo que lo dejan con apenas 3 puntos y 30° en la tabla, una posición que lo obliga a buscar una reacción urgente si quiere seguir con vida en la competencia.
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Como 1907 y AEK Athens se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
- Como 1907 suma 9 puntos en el torneo.
- AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.